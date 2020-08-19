Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem ayı önemi nedir? Aşure günü ne zaman? Aşurenin önemi nedir?

MUHARREM AYI NEDİR?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Peygamber Efendimiz, Muharrem ayı için Allah'ın ayı olduğunu dile getirmiştir.

Hicret, Aşure ve Kerbelâ, bütün Müslümanlar için önemli ortak noktalar ve duygular ifade etmektedir. Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'daki acıları anmak ve anlamak için Muharrem Mâtemi tutulur. Aşure günü de Muharrem ayı içersindedir,

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" bu yıl 29 Ağustos 2020 idrak edilecek.

AŞURE GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Aşura Günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir.

-Hz. İsa Aşure ayınd dünyaya gelmiş ve göğe yükselmiştir.

-Hz. Davud'un tövbesi bu ayda kabul edilmiştir.

-Hz. Hüseyin ve beraberindeki kişiler bu ayda ve aşure gününde Yezidiler tarafından Kerbela'da şehit edilmiştir.