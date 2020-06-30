Muhammet Emin Akbaşoğlu kimdir? Muhammet Emin Akbaşoğlu nereli, kaç yaşında? Muhammet Emin Akbaşoğlu görevi

Siyasetçi Muhammet Emin Akbaşoğlu,1968 yılında İstanbul'da doğdu ve eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku alanında da yüksek lisans yapıyor.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU KİMDİR?

Akbaşoğlu, 1968 yılında İstanbul'da Bayram ve Nevin çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Muhammet Emin Akbaşoğlu, ayrıca Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukukunda yüksek lisans yapmaktadır.

Gaziosmanpaşa Millî Gençlik Vakfı İlçe Başkanlığı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Akbaş, Gaziosmanpaşa Belediyesinde Özel Kalem Müdürü ve Müfettiş olarak, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığında Hukuk Müşaviri ve 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yürüttü. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı. Avrupa ülkeleri ile birlikte gerçekleştirilen Geliştirilmiş Bilirkişilik Projesinde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde de yer buldu.

25 ve 26. Dönemde Çankırı Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili olan Akbaşoğlu, İngilizce ve Arapça dillerini biliyor.

Akbaşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.