Muhammed Öztaş kimdir? Hekimhan ilçesine atanan Muhammed Öztaş nereli? Muhammed Öztaş evli mi?
Malatya'nın Hekimhan ilçesine kaymakam olarak atanan Muhammed Öztaş kimdir? Muhammed Öztaş kaç yaşında? Muhammed Öztaş nereli? Muhammed Öztaş evli mi?
Muhammed Öztaş kimdir? Hekimhan ilçesine atanan Muhammed Öztaş nereli? Muhammed Öztaş evli mi? Detaylar haberimizde.
MUHAMMED ÖZTAŞ KİMDİR?
22.02.1996tarihinde Mardin'in Midyatilçesinde doğan Muhammed ÖZTAŞ; ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Midyat'da tamamlamış, 2013-2017 yılları arasındaAnadolu Üniversitesi HukukFakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur.
2017 yılında açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak 106. Dönem OsmaniyeKaymakam Adayı olarak 16 Mart 2018 tarihinde görevine başladı. Kaymakam Refikliği stajını Muğla/Ortaca ilçesinde tamamlamıştır. Yalova/Çınarcık, Kastamonu/İhsangazi ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yapmıştır.3 ay Ankara'da aldığı dil eğitiminin ardından, Nevşehir ilinde teftiş stajını tamamlayarak Ürdün' de 6 ay Arapça dil eğitimi aldı.
11.09.2020 tarih ve 13414 sayılı İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün atama onayı ileHekimhan Kaymakam Vekili olarakatanan Sayın Kaymakamımız iyi derecede Arapça veİngilizce bilmektedir