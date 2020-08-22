Muhammed Enes Uysal kimdir? Yaşanılan olay nedir? Neden gündem oldu? Kaç yaşında, nereli?

Ayrıca kendini polis olarak tanıtan Muhammed Enes Uysal'ın polis olmadığı ve bir tekstil patronunu oğlu olduğu iddia ediliyor. Polislerin araç plakasından yaptığı sorgulamada, aracındaki çakarın da yasa dışı olarak takıldığı belirtildi.

Muhammed Enes Uysal hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Fakat zengin bir fabrikatörün oğlu olduğu iddia ediliyor. Muhammed Enes Uysal'ın Dadaş Aras isimli bir vatandaşı bıçakladığı konuşuluyor. Henüz yakalanmadığı söyleniyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü M.E.U, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan M.E.U. ile Aras arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada M.E.U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırgan, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Aras, ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

28 yaşındaki Dadaş Aras, hastanede odasında o anları anlattı. Aras, "Arkamda siyah lüks bir araç, çakarlarını yakmış sirenlerini öttürüyordu. Benim arabamın boyu 7 metre, her korna basana nasıl yol vereyim? Selektör yaptı, siren çaldı. Ben hızımı artırdım, sağda uygun bir boşluk buldum. Bakan falandır diye yol vereyim dedim. İleride yavaşlamaya başladı 'Sana bir saattir korna, siren çalıyorum, anons geçiyorum. Bana niye yol vermiyorsun?' dedi. Ben de, 'Sen kimsin bana bağırıyorsun?' dedim. 'Ben polisim' dedi. Hızımız 20 kilometre, camdan konuşuyoruz. Ben de 'Türkiye'de polis böyle küfretmez, sen ne ayaksın?' dedim. 'Ben sana ne ayak olduğumu göstereceğim 'dedi ve önümü komple kapattı. Ne sağdan, ne soldan kaçış şansı bırakmadı. Çakarlarını da yakmıştı. Arabadan indi, kollarını sallayarak üstüme geldi. 'Ehliyetini ver' deyince,' sen de kimliğini göster dedim" şeklinde konuştu.

28 yaşındaki Dadaş Aras, hastanede odasında o anları anlattı. Aras, "Arkamda siyah lüks bir araç, çakarlarını yakmış sirenlerini öttürüyordu. Benim arabamın boyu 7 metre, her korna basana nasıl yol vereyim? Selektör yaptı, siren çaldı. Ben hızımı artırdım, sağda uygun bir boşluk buldum. Bakan falandır diye yol vereyim dedim. İleride yavaşlamaya başladı 'Sana bir saattir korna, siren çalıyorum, anons geçiyorum. Bana niye yol vermiyorsun?' dedi. Ben de, 'Sen kimsin bana bağırıyorsun?' dedim. 'Ben polisim' dedi. Hızımız 20 kilometre, camdan konuşuyoruz. Ben de 'Türkiye'de polis böyle küfretmez, sen ne ayaksın?' dedim. 'Ben sana ne ayak olduğumu göstereceğim 'dedi ve önümü komple kapattı. Ne sağdan, ne soldan kaçış şansı bırakmadı. Çakarlarını da yakmıştı. Arabadan indi, kollarını sallayarak üstüme geldi. 'Ehliyetini ver' deyince,' sen de kimliğini göster dedim" şeklinde konuştu.

Baba İmdat Aras ise, "Bunu yapan adaletin önüne çıkarılıp, cezası neyse çekecek. Bugün benim oğlum, yarın başkasının oğlu. Bir an evvel bulunsun istiyoruz" dedi.