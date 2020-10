Muhafazakâr Giyimde Nasıl Nikah Elbiseleri Tercih Etmeliyiz? Muhafazakâr Giyimde Nasıl Nikah Elbiseleri Tercih Etmeliyiz?

Herkesin gözleri sizin üzerinizdekiyken pek tabii en şık ve en güzel halinizle olmak istersiniz. Türbanınızı şeklinden makyajınıza, aksesuarlardan çantanıza kadar her ince detayı düşünmek ve ona göre kararlarınızı vermek zorundasınız. Gelin bu ayrıntıları hep beraber tartışıp bir sonuca bağlayalım. En doğru nikâh elbisesi seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?

NİKÂH ELBİSESİNDE KUMAŞ NE KADAR ÖNEMLİ?

Aslında bunu nikâh elbiseleri şeklinde sınırlandırmak doğru değil. Tesettür giyimi kendine çizgi edinmiş kadınlar, kullandıkları kumaşlarda pek tabii biraz daha seçici olmak durumunda kalıyor. İlk tercih iç göstermemesi. Bu tartışmasız her türlü kıyafet alışverişinde en mühim ayrıntı olarak göze çarpıyor. Daha sonra kumaşın duruşu istediğiniz ve üzerinizde taşımayı arzu ettiğiniz nikâh elbisesine göre değişiyor. Örneğin bazı kumaşlar nikâh merasimleri için şıklığı ve duruşu ile her zaman daha ön plandadır. Örneğin tok bir saten kumaşı ya da süs bölümü için dantelli ya da taşlı kumaşlar. Özellikle süs bölümü için fransız, kordone ve brode gibi kumaş çeşitlerini tercih edebilirsiniz. Ana kumaş olarak ise daha spesifik olmakta fayda var. İpek her zaman gelinlik kesiminde terzilerin baş tacı. Ancak ipeğin yanında Amerikan sateni ve düşes saten de oldukça dikkat çekiyor. Tok duruşuyla ister vücudu saran bir yapıda tercih edin isterseniz de daha bol bir kesimde gelinliğinizi kullanın. Bu kumaşlar her türlü sizin için biçilmiş kaftan.

RENK KALIPLARINI YIKMAYA NE DERSİNİZ?

Normal şartlar altında yıllardır süre gelen bir gelenek var. Nikâhta tıpkı gelinlik gibi kar beyazı elbiseler giymek. Aslında son birkaç yıldır birçok kesimde bu tabu yıkılıyor. Pek tabii siyah ya da lacivert nikâh elbisesi hala çok da tavsiye edilmiyor. Ancak ekru, beyaza yakın tozpembe ya da mavi gibi renkler de terzilerin nikâh elbisesi kataloglarında yerini aldı. Son zamanlarda geleneksellikten sıkılmış gelinler tarafından tercih edilen bu renkler, toplum içinde de oldukça yaygınlaşmaya başladı.

TAMAMLAYICILARIN ÖNEMİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Ölçülü giyim sektöründe giydiğiniz kıyafet kadar taktığınız takı ve çanta da önem arz ediyor. Eğer üzerinize geçirdiğiniz elbise fazla allı pullu payetli ise destekleyici aksesuarlar çok daha önemli. Bu parçaların tamamının daha sakin şekillerde ve tonlarda olması çok daha iyi. Beyaz tesettür nikâh elbiselerinde en büyük tamamlayıcı unsur yine tonsürtona kaçmadan elinizde taşıyacağınız zarif bir çanta. Bu çanta hem acil durumlar için kurtarıcı hem de tam bir şıklık görüntüsü verecek.

ELDİVEN TAKMAYI DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

Son yıllarda tüm modacıların muhafazakâr giyimde hem fikir olduğu bir konu var. O da eldivenler. Sadece ölçülü giyim sektöründe değil tüm gelinlik sektörü son zamanlarda eldivenlere büyük yatırım yapıyor. İster kolunuzdan gelen bir uzantı olsun ister ayrıca takılan bir parça olsun, eldivenler her zaman çok zarif.

TÜRBAN MODELİNİZİN ÖNEMİNİ KAVRAYIN

Türban muhafazakâr kesimde oldukça önem teşkil ediyor. Şekli yapımı duruşu her anlamda önemli. Bu bağlamda size nikâh başınız için vereceğimiz en büyük tavsiye önceden bu modeli prova ettirmek. Nikâh günü bir sürpriz yaşamayı istememek en doğal hakkınız. Bu sebepten önceden bir prova etmek çok sağlıklı olacaktır ve sırtınızda yere gelmeyecektir.