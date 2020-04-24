Muğla iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Muğla İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan ayının birinci günü nedeniyle Muğla halkı, imsak vakti 04:45'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Muğla iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 24 Nisan Cuma günü akşam ezanı kaçta okunacak. Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Muğla iftar saati kaçta? İşte, Muğla iftar vakti:

24 NİSAN CUMA MUĞLA İFTAR SAATİ: 19:56

2020 Ramazan imsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

ETTEHİYYATÜ DUASI

Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.

ETTEHİYYATÜ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilâh yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.

ETTEHİYYATÜ DUASININ FAZİLETİ NEDİR?

Ettehiyyatü duasını okumak berekettir.

Sıkıntılı bir anınızda ettehiyyatü duasını okuyun.

Darda zorda kaldığınız o vakit içerisinde Ettehiyyatü okuyun. Rabbim bir kolaylık mutlaka verecektir.

Yolculuk esnasında namaz vakitlerine yetişmek ve kazaya bırakmamak için Ettehiyyatü Duası okuyun ve vakti geçmeden o namazı eda edeceğiniz muhakkaktır.

Evden dışarı çıktığınız vakitte de okuyunuz.

Ettehiyyatü Duası, kalbinizi rahatlattığı gibi huzura refaha erdirir.

Kul olarak kendinizi ne zaman yalnız hissederseniz bu duayı okuyarak yalnız olmadığınızı herdaim sizin duyan yanınızda olan Rabbimiz varlığını derinden yürekten hissetmenizi sağlayacaktır.

Ettehiyyatü Duası, yatmadan önce okunması gereken bir duadır.

Bu dua okuyarak bunun rahmetinden, bereketinden, feyzinden faydalarından istifade edin.

Allah'u Teâla, kainatı onun yüzü suyu hürmetine yarattım dediği Allah Rasulu, gök sema ehlinde geldiginde, onu selam vererek karşılamıştır. Allah azze ve celle'nin, cemâlini ilk Peygamber Efendimiz (S.A.V) orada görmüş ve selâmına en güzel biçimde karşılık vermiştir.

"Sonra (çok perdeler geçerek Rabbine) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki, kab-ı kavseyn (iki yay) kadar veya daha da yakın oldu!"

Necm suresi : 8-9

Ettehiyyatü duası yani tahiyyât, Hz. Muhammed S.A.V Efendimizin Miraç gecesinde, Yüce Allah ile karşılıklı olarak yapmış olduğu bir selâmlaşma sözü ve duasıdır.