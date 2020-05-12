Muğla iftar saati: 12 Mayıs 2020 Salı Muğla İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan ayının on dokuzuncu günü nedeniyle Muğla halkı, imsak vakti 04:18'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Muğla iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 12 Mayıs Salı günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Muğla iftar saati kaçta? İşte, Muğla iftar vakti:

12 MAYIS SALI GÜNÜ İFTAR SAATİ: 20:12

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

DÂVÛD ORUCU NEDİR?

Bir gün oruç tutup, bir gün tutmamaya "Dâvûd orucu" denir. Bu ismin veriliş nedeni Hz. Dâvûd'un (a.s.) bu şekilde oruç tutmuş olmasıdır. Bu oruca söz konusu ismi bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.) vermiş ve faziletini şöyle belirtmiştir: "En faziletli oruç Dâvûd'un tuttuğu oruçtur; o bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı." (Buhârî, Savm, 56; Müslim, Sıyâm, 181). Yine Hz. Peygamber (s.a.s.), "Allah'ın en çok sevdiği oruç Dâvûd Peygamberin orucudur." (Buhârî, Teheccüd, 7) buyurmuştur.