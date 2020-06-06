Muğla'da makilik alanda yangın çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı.
06.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:40
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı.
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Dereköy Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan ve yerleşim yerlerine de yakın olduğu belirtilen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğince havadan ve karadan müdahale ediliyor.