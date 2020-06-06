Muğla'da makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

06.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:40

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü

Dereköy Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan ve yerleşim yerlerine de yakın olduğu belirtilen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğince havadan ve karadan müdahale ediliyor.