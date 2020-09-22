Müge Anlı programında adını duyduğumuz Duygu Çelikten kimdir? Duygu Çelikten olayı nedir? Duygu Çelikten nasıl öldü? Duygu Çelikten kaç yaşında?

"Müge Anlı'yla Tatlı Sert"programı ile adını duyduğumuz ve 13 gündür kayıp olan Duygu Çelikten ölü bulundu? Duygu Çelikten neden öldü? Duygu Çelikten kaç yaşında? Duygu Çelikten katili kim?

DUYGU ÇELİKTEN OLAYI NEDİR?

Antalya'da 13 gündür kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten'in (30), ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Kadının sırtında ve göğsünde bıçak izine rastlanırken, başının ise bedeninden ayrıldığı tespit edildi. Öldürülen kadının kardeşi, bir an önce zanlının yakalanmasını istedi. Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelikten, 13 gün önce evinden dışarıya fatura yatırmak için çıktı. İddiaya göre genç kadın, komşusu evli ve 3 çocuk babası Veli Ünder tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldı. Duygu'dan bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Günlerdir kızlarından haber alamayan aile, ATV'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak, kızlarının bulunması için çağrıda bulundu. Çalışmalar hala devam ediyor.

DUYGU ÇELİKTEN KATİLİ KİM?

Duygu Çelikten'in katili araştırılmaya devam ediyor. Şüpheliler arasında Duygu Çelikten'in komşusu olan Veli Ünder'in ı uzun süredir rahatsız ettiği ve 3 ay önce de Duygu Çelikten'i kaçırdığı bilgisi verildi.