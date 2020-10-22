Mucize Doktor 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 34. bölüm izle! Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne?

FOX TV ekranlarında başlayan Mucize Doktor dizisi izleyicilerin beğenisini topluyor. Konusu ile dikkat çeken dizi, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Mucize Doktor dizisi oyuncuları kimler, Mucize Doktor konusu ne merak edildi. Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne? Mucize Doktor 34. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı? Mucize Doktor 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali iddiayı bilerek kaybettiği için Nazlı'yla araları bozuktur. Tanju misilleme olarak bir baş asistanlık yarışı başlatınca Ali'yle Nazlı tekrar kıyasıya rekabet etmek zorunda kalırlar ve iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Ama bütün bunlar olurken Ali'nin aklında bambaşka bir şey vardır; o da Ferda'nın süratle iyileşme sürecine giren Adil'i Ali'den kıskanmasıdır. Ferda ve Ali bir türlü Adil'le ilgili ortak bir karara varamaz. Vakalar ve baş asistanlık yarışı süratle finallerine tırmanır ve Adil hakkında son karar verilirken Ali'nin tek şansı hem iş hem de özel hayatında bir şekilde orta yolu bulmaktır.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başhekimliğini ilan eden Tanju hastanede sert bir değişim süreci başlatır; yeni düzene adapte olabilenler kalacak, olamayanlar yeni maceralara yelken açacaktır. İlk iş cerrahide kimin en iyi olduğunu bulmaktır ve Tanju'nun bastırışıyla Ferda'yla Ferman bir iddiaya tutuşurlar. Hocalar asistanlarını seçerler ve yarış başlar. Berhayat Hastanesi'nde değişim rüzgarları eser ve ekipler vakalarını tamamlayabilmek için kıyasıya yarışırken Nazlı'nın rakip takımında olmak Ali'nin adaptasyon yeteneklerini sonuna kadar sınayacaktır.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE...

MUCİZE DOKTOR 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor bu akşam 34. bölüm ile ekranlara gelecek. Mucize Doktor 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

MUCİZE DOKTOR OYUNCU KADROSU

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Hazal Türesan

Özge Özder

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Korhan Herduran

Reha Özcan