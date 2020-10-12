Mucize Doktor 33. bölüm 2. fragman yayınlandı! Mucize Doktor 32. bölümde neler oldu? Mucize Doktor son bölüm izle!

Mucize Doktor'un ilk bölümü 12 Eylül 2019 tarihinde yayınlandı. İlk bölümünden itibaren izleyici tarafından sevilen dizi, 33. bölümü ilePerşembe günleri Tv8 ekranlarında yayınlanacak. Peki, Mucize Doktor son bölümde neler oldu? Mucize Doktor 33. bölüm 2. fragman izle!

MUCİZE DOKTOR 32. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Beklenmeyen bir komplikasyon Adil'in iyileşme sürecini fazlasıyla uzatır. Maalesef tek uzayan şey o değildir. Ferman'ın koruyucu ailelik başvurusu reddedilince bebeğin de belirsiz bir tarihe kadar yurtta kalacağı ortaya çıkar. Ama Adil'in yıllar yılı kendisi için yaptıklarını hatırlayan Ali ne yapar eder ve kardeşini yurtta yalnız bırakmamanın bir yolunu bulur. Ne var ki; bu da fazlasıyla ekstrem bir çözümdür, herkes Ali'ye karşı çıkar. Ama Ali ne pahasına olursa olsun kardeşinden ayrılmayacaktır.

MUCİZE DOKTOR 33. BÖLÜM 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

Taner Ölmez,

Reha Muhtar,

Onur Tuna,

Sinem Ünsal,

Seda Bakan,

Hazal Türesan,

Fırat Altunmeşe,

Hakan Kurtaş,

Hayal Köseoğlu,

Bihter Dinçel