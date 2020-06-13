MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? MSÜ giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? MSÜ sınavında alınacak koronavirüs tedbirleri neler?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Savunma Üniversitesi 14 Haziran 2020 pazar günü yapılacak, sınav saat 10:15'te başlayacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

MSÜ Sınav giriş belgesi için tıklayınız..

MSÜ SINAVINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Adayların maskelerini sınav salonlarındaki sosyal mesafeye göre ayarlanan sıralarına oturana kadar takması gerekiyor. Sınav salonundaki sıraya oturmanın ardından maskeler çıkarılabiliyor.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

Adaylara, 135 dakikada çözmeleri için Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.