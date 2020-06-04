MSÜ 2020 sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir? MSÜ sınav yerleri açıklandı!

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından MSÜ sınav yerleri araştırılan konular arasına girdi. MSÜ 2020 sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir? İşte, MSÜ sınav yerleri öğrenmek için yapılması gerekenler?

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

MSÜ sınav yerleri son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı

Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır.

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