MSB: İdlib'de 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
14.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 14.05.2020 12:58
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesi kullanıldı.