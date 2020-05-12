MSB: İdlib'de 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

12.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:14

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesi kullanıldı.