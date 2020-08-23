MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter Giresun'da görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterin arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.

23.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:54

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterin arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.

Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun."