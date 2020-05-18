MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

18.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:42

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi."

Öte yandan MSB'nin Twitter hesabından, Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışıyla ilgili bir video da yayımlandı.