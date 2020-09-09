Milli Savunma Bakanlığı'ndan, İzmir'in kurtuluşuna videolu kutlama

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle bir video yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, düşmanı denize döken kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Savaştan görüntülerin yer aldığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz, ileri" sözlerine de yer verildi.