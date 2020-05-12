Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

12.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:32

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.