Mostafa Mohamed kimdir? Mostafa Mohamed kaç yaşında? Mostafa Mohamed hangi mevkide oynuyor, maaşı ne kadar?

Fenerbahçe'nin transfer teklifi arasında yer alan Mostafa Mohamed ile ilgili haberler ilk olarak Mısır basınında duyuruldu.

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

28 Kasım 1997 yılında doğan genç yetenek Mostafa Mohamed, Mısırlıdır. 185 boyundadır. Sağ ayak ile oynayan oyuncu, takımına ilk olarak 1 Temmuz 2019 yılında katılmıştır.

Mısır'ın Zamalek takımında oynayan Mostafa Mohamed ülkesinde Liverpool'un ünlü yıldızı Mohamed Salah ile Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülüyor. 1.85 boyuyla hava toplarında çok etkili olduğu da belirtilmektedir.

MOSTAFA MOHAMED HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Forvet arayışında olan sarı lacivertliler, Mostafa Mohamed'i forvet için düşünmektedir.

MOSTAFA MOHAMED'İN MAAŞI NE KADAR?

Fenerbahçe'ye gelmesi için teklif yapılan Mostafa Mohamed için 2.5 milyon Euro belirlenen fiyat.

MOSTAFA MOHAMED HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Başarılı futbolcu şu an Mısır ekiplerinden Zamalek forması giyiyor.