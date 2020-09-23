Molde - Ferencvaros maç sonucu kaç kaç? Şampiyonlar Ligi Play Off Molde - Ferencvaros maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı takip!

Sporseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi Play Off başladı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı karşılaşmalar arasında Molde - Ferencvaros maçı ilgi odağı oldu. Peki, Molde - Ferencvaros maç Molde - Ferencvaros maç sonucu kaç kaç? Molde - Ferencvaros maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Play Off canlı takip!

MOLDE - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Molde - Ferencvaros, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı 23 09 2020 günü22.00'de başlayacak.

Molde - Ferencvaros maçı beinSport Max 1 kanalından yayınlanacak.

MOLDE - FERENCVAROS MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

Molde - Ferencvaros maçı 22.00'de başlayacak. Sayfamızı takip edebilirsiniz.