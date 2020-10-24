MKE Ankaragücü - Hatayspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Ankaragücü - Hatayspor maçı bugün 13:30 'da başlayacaktır. Peki Ankaragücü - Hatayspor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

MKE ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ankaragücü - Hatayspor maçı normalde 24 Ekim Cumartesi günü saat 13:30 'da başlayacaktı. Fakat maç koronavirüs tedbirleri dolayısıyla ertelendi. Geçen hafta Hatayspor takımında yaklaşık 10 kişinin korona testi pozitif çıkmıştı. Bu hafta da yeniden testler yapıldı. Vaka sayısında herhangi bir değişiklik gözlemlenmediği için bu hafta tekrardan maç erteleme kararı çıktı. Yani maç ileriki bir tarihe ertelenmiş oldu.

MKE ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

M.Başakşehir - Antalyaspor maçı normalde Bein Sport kanalında yayınlanacaktı. Ama erteleme kararı geldiği için maç bugün oynanmayacaktır.

MKE ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, normalde Eryaman Stadyumu, Ankara'da oynanacaktı. Fakat erteleme kararı alındı.