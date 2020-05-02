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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) dün Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

02.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:40

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) dün Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.