MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve çocuklarını kurtarmak için operasyon düzenledi. MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve çocukları kurtarıldı mı? İşte detaylar…

MİT, PKK'NIN SURİYE'DE ZORLA TUTTUĞU MOLDOVALI KADIN VE ÇOCUKLARI KURTARILDI MI?

YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, MİT'in operasyonuyla kurtarıldı.