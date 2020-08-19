Minecraft yeni DLC paketi Jurassic World tanıtıldı | Minecraft sistem gereksinimleri 2020

Geliştirici Mojang Studios, oyuncuların Minecraft'ta kendi dinozor tema parklarını yönetebilecekleri bir tema parkını tanıttı. Jurassic World temalı DLC, şu zamana kadar gelen en farklı genişleme paketi oldu ve büyük ilgi topladı.

MINECRAFT YENİ DLC JURASSIC WORLD

Minecraft'ın en son DLC genişletmesi olan Jurassic World temalı DLC, oyuncuların dinozorları üretmesine, eğitmesine, keşif gözlemleri yapmasına ve özel sergiler oluşturmasına olanak tanıyor. Genişleme içerisinde, en ikonik dinozorlar yer alıyor. 60 dinozorun yer aldığı genişleme paketi, 5 filmin tümünden etkilenerek yapıldı.

Yeni içerik paketi, dinozor parkı simülasyonu tadında etkileyici bir deneyim sunuyor. Oyuncular, dinozor DNA'sını keşfedebilir, maceraya atılabilir ve Jurassic World parkının tamamını yönetebilir.

MINECRAFT DLC JURASSIC WORLD NASIL SAHİP OLACAĞIM? GENİŞLEME PAKETİ NASIL ALINIR?



Minecraft Market'te 1,340 Minecoin ile veya 7,99 dolar karşılığında satın alabilirsiniz.

Genişleme paketi, ek olarak nadir Blue Hoodie karakter yaratma ögesi tüm oyunculara ücretsiz bir şekilde sunulacaktır.

MINECRAFT PLATFORMLARI

PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS ve Android platformlarında bulunan Minecraft, genişleme paketini de tüm platformlara sunuyor.

MINECRAFT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2020

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7

İşlemci: Intel Pentium 4 2.00GHz / AMD Athlon XP 2200+

Ekran kartı: GeForce 8600 GTS / Radeon HD 2600 XT

Ram : 1 GB RAM

Boş Depolama Alanı: 1 Gb

Direct X Versiyonu: DirectX 9