Milli Savunma Bakanlığından Afrin'deki bomba yüklü tankerle terör saldırısına ilişkin açıklama...

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıda ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 kişinin öldüğünü, 47 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın, terör örgütü PKK/YPG tarafından Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu Caddesi'nde, bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin'de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 masum sivili katletti, 47 sivili de yaraladı."