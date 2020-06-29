Milli elektrikli trenin fabrika testleri başlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin bu yıl sonunda raylara indirileceğini ve kısa sürede yolcu taşımacılığına başlayacaklarını belirterek, "Demir yolu teknolojisinde yerli ve milli araçlarımızın üretimiyle atılımımızı sürdürmekte kararlıyız. Amacımız, Türkiye'nin raylı sistem aracı üretiminde önemli merkez haline gelmesidir." dedi.

"Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi'nin (TÜVASAŞ) Adapazarı ilçesindeki fabrikasında düzenlenen Milli Elektrikli Tren Seti'nin Fabrika Testleri Töreni'nde konuşan Karaismailoğlu, Bakanlık olarak, Türkiye'nin büyük başarılarla dolu bugüne gelen yenilikçi ulaştırma ve altyapı geleneğini devam ettirip güçlendirerek geleceğe taşıdıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, bu yaklaşımın en büyük adımını da yerli ve milli tren setinin test sürecine geçecekleri bu önemli günde attıklarını söyledi.

Geleceğin dünyasında oyun kurucu ve küresel lider olan bir Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı tüm ulaşım hatlarında ve altyapı çalışmalarında dünya ile Türkiye'nin sosyal ve ekonomik bağlarını kurduklarını, dünyayı Türkiye'ye bağlamanın gururunu yaşadıklarını aktaran Karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapıda sağlayacakları vizyoner projelerle Türkiye'yi kuralları belirleyen ülke konumuna getirmek için var güçleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

1951 yılında Vagon Tamir Atölyesi olarak kurulan TÜVASAŞ'ın bugün Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline geldiğini, 2003 yılından bu yana harcanan yoğun emeğin bugün yeni ürünler, pazarlar, rekor satış ve karlılıkla vücut bulduğunu belirten Karaismailoğlu, "Artık Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi, kısa adıyla TÜRASAŞ çatısı altında hizmetlerine devam edecek TÜVASAŞ, ülkemizin ihtiyaçlarını karşıladığı gibi dünyanın ihtiyaçlarına da cevap verebilecek kapasitesiyle bugün bir dünya markası olmuştur." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bu önemli gelişmeler ışığında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, önlerindeki dönemde ağırlık verecekleri demir yolları projelerinin yanı sıra, demir yolu teknolojisinde yerli ve milli araçların üretimiyle atılımlarını sürdürmekte kararlı olduklarını ifade ederek, Amacımız, Türkiye'nin raylı sistem aracı üretiminde önemli merkez haline gelmesidir." dedi.

"Türkiye artık teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma geldi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda olduğu gibi yerli ve milli demir yolu sanayinin gelişimi kapsamında da çok büyük mesafeler kaydettiklerini, tasarım ve üretim sürecini tamamlayarak fabrika testi aşamasına getirdikleri yerli ve milli elektrikli treninin de bunun en güzel kanıtı olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Tren setlerimizin fabrika testlerinin ardından yol testlerini de yapacağız. Bu yıl sonunda raylara indirilecek ve Allah'ın izniyle de kısa bir sürede yolcu taşımacılığına da başlayacağız." bilgisini verdi.

"Fabrika testleri başlatılan yerli ve milli trenimizin ilk sürüşü Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak." diyen Karaismailoğlu, trenlerin yolcu taşımacılığına başladığında milletçe yaşayacakları mutluluğu hep birlikte paylaşacaklarını, Türkiye'nin artık teknoloji üreten ve ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir konuma gelirken, bu hamlenin ülkenin ulaşım teknolojileri ihracatına da güçlü katkılarda bulunacağını bildirdi.

Hayata geçirilen bu teknolojilerle Türkiye'nin artık söz dinleyen değil, söz dinleten olacağının altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an burada yer alan Yerli ve Milli Trenimiz büyük bir özveriyle oluşturuldu. Proje kapsamında öncelikli olarak altyapıyı kurduk. Trenimizin alüminyum gövde üretim, boyama, kumlama testleri 2019 yılında devreye alındı. Yerli ve milli tren setlerimiz saatte 160 kilometre işletme hızına, 176 kilometre tasarım hızına sahip olarak üretildi. Seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ve beklentileri üst düzeyde karşılayacak özelliktedir. 5 araçtan oluşan bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrılmıştır. Araç gövdeleri işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara mukavim şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerinden üretilmiştir."

TÜVASAŞ'ın Adapazarı fabrikasında üretilen Yerli ve Milli Tren'in raylara inmesi, üretim kapasitesi, çevreci ve yenilikçi teknolojilere hakimiyetlerini kanıtlamakla birlikte hedeflerine, kendi mühendislerinin ve işçilerin yetkinlikleriyle ulaşmaktaki kararlılıklarını da gösterdiğini belirten Karaismailoğlu, emeği geçenleri gönülden kutladığını ifade etti.

"Demir yollarına 18 yılda 162 milyar lira harcadık"

Karaismailoğlu, bakanlık olarak ulaştırma ve iletişim altyapısı için son 18 yılda 880 milyar lira yatırım yaptıklarını ve bunun 162 milyar lirasını demir yollarına harcadıklarını, aslan payını verdikleri demir yollarının çok hızlı bir gelişim sürecine girdiğini, 150 yıldır el değmeyen demir yollarının tamamını yenilediklerini anlatarak, milletin yarım asırlık hayali olan Yüksek Hızlı Tren hatlarını inşa ettiklerini kaydetti.

Ülkeyi Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna yükselttiklerini, dünyanın "en önemli" ve tabiri caizse parmakla gösterilen projelerinden biri olan Marmaray'la iki kıtayı deniz altından bağladıklarını, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Demir yollarında bunca yatırım yaparken bir şeye daha 'çok önem' verdik. Yerli demir yolu endüstrisinin gelişmesini sağladık. Bu hedef doğrultusunda devlet eliyle yapılabilecek her türlü yasal düzenlemeleri yapıp sektörün önünü açtık." dedi.

Karaismailoğlu, Çankırı'da hızlı tren makasları, Sivas, Sakarya, Afyon, Konya ve Ankara'da hızlı tren traversleri, Erzincan'da ray bağlantı malzemeleri üreten tesisleri kurduklarını, Karabük'te KARDEMİR'de yüksek hızlı tren rayları ürettirmeye başladıklarını, Kırıkkale'de tekerlek üretimi için Makine Kimya ile iş birliğine gittiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaları elbette burada bırakmıyoruz. Yerli ve Milli Elektrikli Tren Setimiz de bunun en güzel kanıtı. Devamında Hızlı ve Yüksek Hızlı Tren setleri gelecek. Bu proje kapsamında 30'un üzerinde komponentin temininde yerli firmalar ile çalışılarak yerli sanayinin gelişmesine önemli katkılar sağladık. Üretimi tamamlanan prototip sette yüzde 60 yerlilik oranı gerçekleştirilmiştir. Seri üretimde ise yüzde 80 yerlilik oranı hedeflenmiştir. Prototip setin maliyeti yurt dışından temin edilecek benzer ürünlere göre yüzde 20 daha ucuza mal edilmiştir. Özetle sizden aldığımız büyük bir güç ve yapılan yüksek tutarlı yatırımlarla birlikte TCDD'nin bölgesel ve küresel anlamda, yük ve yolcu taşımacılığında güçlü bir aktör haline geldiğini gururla belirtmek istiyorum."

"Artık hızlı ve yüksek hızlı trenleri kendimiz üretebiliriz"

Karaismailoğlu, her türlü üretim ve kullanım hakkı kurumlarına ait olan bu projeyle üretilen araçların hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarında da kullanılabileceğini dile getirerek, "Saatte 160 kilometre hızındaki bu projenin tasarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan 225 kilometrelik tren seti projesi 2021 yılında raylara indirilecektir." dedi.

Ülkenin artık hızlı ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma geldiğini, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yurt dışından araç temin etmesine gerek kalmadığını belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu duygu ve düşüncelerle ilk Yerli ve Milli Elektrikli Tren setimizi ülkemize kazandırarak bu işten alnının akıyla çıkan TÜVASAŞ ailesini canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. Bu güzide projede emek harcayan en alt kademesinden en üst kademesine, işçisinden mühendisine herkese teşekkür ediyorum. 18 yıldır dur durak bilmeden çalışan, bizlere önderlik eden ve bizleri yüreklendiren Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, göstermiş oldukları hedeflerimize odaklanarak ilerliyor ve bugün emin adımlarla ülkemizi geleceğe taşıyoruz."