Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi

NBA'de 'Cleveland Cavaliers' forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, önceki akşam Alaçatı'da oyuncu Ebru Şahin ile kameralara yakalandı. Gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenen ikili, gecenin sonunda aynı araçla mekandan ayrıldı.

Gazetecilere görüntü vermemek için aracını kapıya kadar yanaştıran Osman, arabaya biner binmez uzaklaştı. Kendisini takip eden gazetecilerden bir türlü kurtulamayan ikili, yoğun trafikte arka koltukta görüntülenmekten kurtulamadı.

Ebru Şahin

GAZETECİLERE EL SALLADILAR

Kendilerini çeken gazetecilere araç içerisinden el sallayan Osman ile Şahin, yeşil ışığın yanması ile hızla uzaklaştı.