Milan Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Milan Roma maçı hangi kanalda? Milan Roma şifresiz canlı izlenecek mi?

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Milan Roma ile karşı karşıya gelecek. Peki, Milan Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Milan Roma maçı hangi kanalda, hakemi kim? Milan Roma şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

MİLAN ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan Roma maçı 26 10 2020 saat 22.45'te oynanacak.

MİLAN ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan Roma, maçı 26 10 2020 günü Bein Sports 3, kanalından yayınlanacak.

MİLAN ROMA ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Milan Roma maçı ücretli yayın platformu beinSport'tan yayınlanacak.