Milan - Roma İtalya Serie A maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

İtalya Serie A'da bugün haftanın en iyi maçı oynanacak. Bu maç Milan - Roma arasındadır. Peki Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

MİLAN - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milan - Roma maçı 26 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 22:45 'de başlayacaktır.

MİLAN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milan - Roma maçını Bein Sports 3 kanalından izleyebilirsiniz.

MİLAN - ROMA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Milan'ın evinde oynanacak.