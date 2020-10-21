Midtjylland - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmalarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Midtjylland - Atalanta maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

MİDTJYLLAND - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Midtjylland - Atalanta maçı 21 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır.

MİDTJYLLAND - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Midtjylland - Atalanta maçını Bein Sports Max 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında da yayınlanacak.

MİDTJYLLAND - ATALANTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, MCH Arena, Herning'da oynanacak.