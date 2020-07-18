Mide bulandıran görüntüler! Yaşlı adam küçük kızı istismar etti
Sosyal medyada dolaşan görüntüler herkesi ayağa kaldırdı. Olayın nerede meydana geldiği bilinmeyen görüntülerde yaşlı adam yanına çağırdığı küçük küçük kıza cinsel istismarda bulunuyor.
18.07.2020 11:20 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:34
Sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra büyük tepki çeken görüntülerde cinsel istismar iddiası çığ gibi büyüdü.
Hangi ilde çekildiği bilinmeyen görüntülerde yaşlı adam, oturduğu merdivenden küçük kıza sesleniyor ve yanına çağırıyor. Yanına oturan küçük kıza sarılmaya çalıştığı görülüyor.
YAŞLI ADAM KÜÇÜK KIZA DOKUNMAYA ÇALIŞIYOR
Bununla da yetinmeyip, bacağına dokunuyor. Sosyal medya kullanıcıları görüntüye büyük tepki gösterdi.