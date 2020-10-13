Microsoft'tan Xbox Series X ve Xbox Series S için ilk reklam filmi geldi: Power Your Dreams | Xbox Series X / S fiyat, çıkış tarihi, özellikleri
Microsoft, 1 ay sonra çıkacak olan yeni nesil konsollarının ilk reklam filmini yayınladı. Power Your Dreams başlıklı reklamda ana karakter ise Halo Infinite yıldızı Master Chief. Xbox Series X / S fiyat, çıkış tarihi, özellikleri hakkında merak edilenler. Halo Infinite çıkış tarihi, sistem gereksinimleri ve fiyatı...
Microsoft'un yeni nesil konsolları olan Xbox Series X, Xbox Series S ülkemizde internet üzerinde ön siparişe açılmıştı, kısa sürede tükenen ürünlerden sonra kontrolcü fiyatı da belli olmuştu. Çıkışına 1 ay kadar süre kalan Xbox Series X ve Xbox Series S için reklam filmi de geldi. Reklam filmindeki ana karakter, oyuncuları çok heyecanlandırdı!
XBOX SERIES X / S POWER YOUR DREAMS REKLAM FİLMİ
Microsoft tarafından üretilen Xbox Series X / S yeni nesil konsollarına dair ilk reklam filmi geldi. Reklamın ana karakteri Halo Infinite'in merakla beklenen kahramnı Master Chief'i görüyoruz.
Reklam filmi bir oyuncunun koltuğunda oturup kulaklığını takması ve konsolunu çalıştırması ile başlıyor. Oyunların fantastik dünyasına giren oyuncu ile yeni nesil konsolların oldukça sürükleyici olmasına vurgu yapılıyor.
XBOX SERIES X, XBOX SERIES S FİYATI
Kasım ayında satışa sunulacak oyun konsolu için fiyatlar belirlendi.
MICROSOFT XBOX Series X 1TB Black fiyatı 9299 TL
MICROSOFT Xbox Series S 512 GB Oyun Konsolu Beyaz fiyatı 5399 TL