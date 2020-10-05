Michael Houghton kimdir? Michael Houghton kaç yaşında? Michael Houghton neyi buldu?

Birleşik Krallık'da doğan Michael Houghton, Mikrobiyoloji, Viroloji alanlarında eğitim aldı. Peki, Michael Houghton kimdir? Michael Houghton neyi buldu? Michael Houghton hangi ödüller kazandı?

MICHAEL HOUGHTON KİMDİR?

Michael Houghton, İngiliz bir bilim adamıdır. Doktora derecesini King's College London'dan 1977'de aldı. 1950'lerde Birleşik Krallık'ta doğan Houghton, 17 yaşında Louis Pasteur hakkında bir şeyler okuduktan sonra mikrobiyolog olmak için ilham aldı. 1950'lerde Birleşik Krallık'ta doğan Houghton, 17 yaşında Louis Pasteur hakkında bir şeyler okuduktan sonra mikrobiyolog olmak için ilham aldı. [8] [9] Houghton, 1972'de Doğu Anglia Üniversitesi'nden biyolojik bilimler diplomasıyla mezun oldu ve ardından 1977'de King's College London'da biyokimya alanında doktorasını tamamladı.

MICHAEL HOUGH NEYİ BULDU?

Michael Houghton, Qui-Lim Choo, George Kuo ve Daniel W. Bradley ile birlikte 1989'da Hepatit C'yi birlikte keşfeden İngiliz bir bilim insanıdır. 1986'da Hepatit D genomunu birlikte keşfetti.

MICHAEL HOUGHTON HANGİ ÖDÜLLERİ KAZANDI?

Michael Houghton, Lasker-DeBakey Klinik Tıp Araştırmaları Ödülü, Robert Koch Medal and Award, Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödüllerini kazanandı.