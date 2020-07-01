MHP, sosyal medya hesaplarını askıya alıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya kararının ardından, tüm parti yönetiminin bu geceden itibaren hesaplarını "dondurma kararı" aldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yaptığı sosyal medya açıklamasının ardından parti yönetimi de harekete geçti.

Bahçeli'nin "Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılana kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum." kararı üzerine parti yönetimi de aynı doğrultuda hareket etmeye başladı.

Parti yönetimi, milletvekilleri, MHP il ve ilçe başkanları ile Ülkü Ocakları başkanlarının da tüm sosyal medya hesaplarını söz konusu düzenleme yapılana kadar askıya alacağı öğrenildi.

MHP'nin aldığı kararın bu gece yarısından itibaren hayata geçirileceği vurgulandı.