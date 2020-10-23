MHP Şişli İlçe Başkanlığı, 10 bin yeni üye kampanyası için startı verdi

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Tellioğlu ve Eren Can Şah Günay, MHP Şişli Ülkü Ocakları Başkanı Ersoy Seçginli, MHP Şişli Yönetim Kurulu Üyeleri ve MHP Şişli Mahalle Başkanlarının katılımı ile düzenlenen tanıtım toplantısı 'Birlikte daha güçlü olacağız' sloganıyla gerçekleştirildi.

"İNSANIMIZA TEK TEK DOKUNACAĞIZ"

Toplantıda Şişli'de Hedef 10 Bin Yeni Üye kampanyasının tanıtım videosu izletildikten sonra açılış konuşmasını yapmak için MHP Şişli İlçe Başkanı Tuncer Yılmaz kürsüye geldi. Yılmaz, "İlçe kongremiz sonrası İl Başkanlığımızın kongresini gerçekleştirip 14 Mart 2021 tarihinde Büyük Kurultayımızı yapacağız. Bu sebeple Şişli'de 10.000 Yeni Üye kampanyamızı an itibari ile başlatıyorum. Şişli'de insanımıza tek tek dokunacağız. İlk önce aile, akraba, eş ve dostlarımızı partimize kazandırılacak ardından tüm Şişli'de dalga dalga büyüyerek yeni 10.000 Üyeyi partimize kazandıracağız" dedi.

KAYITLARIN NASIL YAPILACAĞI SLAYTLA ANLATILDI

Yılmaz'ın konuşmasının ardından İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz yeni yapılacak üye kayıtlarının yapılış prosedürlerini slayt gösterileri eşliğinde tüm teşkilata anlattı.

"HEDEFLENEN SAYIYA ULAŞILACAĞINI TEMENNİ EDİYORUM"

Toplantıda kapanış konuşmasını ise İl Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Tellioğlu gerçekleştirdi. MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'ün selamlarını getirdiğini belirten Tellioğlu, "Şişli İlçe Başkanlığı'nın inşallah hedefledikleri üye sayısına ulaşacaklarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.