Çakıcı ve MHP'li eski vekil Kayrıcı'dan ortak mesaj: Doğu Akdeniz'de hakkımız olanı alacağız

Milliyetçi Hareket Partisi 21. dönem Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, geçtiğimiz aylarda infaz yasası ile tahliye olan Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti.

Alaattin Çakıcı ile çok eskiye dayanan dostlukları olduğunu belirten Vahit Kayrıcı, "Her daim MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye desteğimiz tamdır. MHP çatısı altında Türk dünyasının birlik ve beraberliği için çok mücadeleler verdik. Hala da veriyoruz. Ömrümüz yettiğince de vermeye devam edeceğiz" dedi.

"AKDENİZ'DE HAKKIMIZ OLANI ALACAĞIZ"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalara da değinen Kayrıcı, "Türkiye çok güçlü bir devlettir. Üç beş çapulcuya hakkını kaptırmaz. Biz Akdeniz'de hakkımız olanı alacağız. Değil Yunan'ı yedi düvel de gelse buna engel olamaz" şeklinde konuştu.

"BİZ DE YUNAN'I DENİZE DÖKERİZ"

Çakıcı ise Doğu Akdeniz'le ilgili mesajında "Türkiye, Akdeniz sularında hakkı olanı arıyor ve eninde sonunda bulacak. Bu enerji kaynakları ülkemizin ve Türk dünyasının geleceği için çok önemli. Türkiye'nin bu enerjiden kazanılan her bir kuruşu dünyanın her yerindeki ezilen mazlum halklar için kullanacağına inancım tamdır. Doğu Akdeniz'de yaşananlar bir kere daha gösterdi ki Batı kendi inancı çerçevesinde hemen birlik olabiliyor. Avrupa, Yunanistan'ın arkasında olduğunu gösterdi. Ama Türk dünyası için söyleyemeyiz. Azerbaycan dışında desteğini açıklayan başka bir Türk devleti görmedim. Her şeyden önce bu birliğin tesisi için elimizden geleni yapmalıyız. Bu sayede küfür tek millet olsa, karşımıza çıksa bileğimizi bükemez. Yunan, 100 yıl öncesini unutmuş. Dedelerimiz nasıl dün onların dedelerini denize döktüyse bugün biz de onları denize dökeriz. Yunanistan'ı destekleyen Fransa ayağını denk alsın. Karşısında Türk milletinin olduğunu unutmasın. Yoksa yine Çanakkale'nin soğuk sularını boylatırız onlara" diye konuştu.

"HER GÜN HABERLERLE İÇİMİZ PARÇALANIYOR"

Son olarak MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yeniden gündeme getirdiği idam tartışmalarına değinen Çakıcı ve Kayrıcı, ortak mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın büyüğümüz Devlet Bahçeli ne demiş ise doğru demiştir. Tabi ki namussuzu, sapığı, caniyi beslemeyeksin. Çünkü başka türlü baş etmek imkansız hale geldi. Her gün haberlerde içimiz parçalanıyor. El kadar sabilere kıyıyorlar."