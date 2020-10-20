MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Karadeniz'de 21 Ağustos'ta bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunması ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır." - ANKARA