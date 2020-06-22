MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını inkar edip, gerçek dışı beyanlarla kriz çıkarmaya çalışan Fransa, Libya'da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir.
22.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:04
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını inkar edip, gerçek dışı beyanlarla kriz çıkarmaya çalışan Fransa, Libya'da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir."