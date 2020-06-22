MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye ve tüm dünya, yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşırken,...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye ve tüm dünya, yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşırken, sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek, sakat ve skandal bir tertiptir.
22.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:04
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye ve tüm dünya, yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşırken, sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek, sakat ve skandal bir tertiptir. "