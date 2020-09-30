MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasının yanında iç huzur ve...
30.09.2020 15:39 | Güncelleme: 30.09.2020 15:42
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasının yanında iç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi temel gündem olmalıdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasının yanında iç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi temel gündem olmalıdır.