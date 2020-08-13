MHP Genel Başkanı Bahçeli: Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK'nın bulunduğu yerlerden sökülüp...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK'nın bulunduğu yerlerden sökülüp atılması iki ülke arasındaki iş birliği ve komşuluk hukukunun istikrarı bakımından zorunluluktur.
13.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:06
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK'nın bulunduğu yerlerden sökülüp atılması iki ülke arasındaki iş birliği ve komşuluk hukukunun istikrarı bakımından zorunluluktur."