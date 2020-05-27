MHP Genel Başkanı Bahçeli: Darbecilerin bugüne kadar dikkate almadıkları bir gerçek varsa o da...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Darbecilerin bugüne kadar dikkate almadıkları bir gerçek varsa o da şudur; ezemeyecekleri, yenemeyecekleri milletimizin bileği değil, soylu ve cesur yüreğidir.
27.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:07
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Darbecilerin bugüne kadar dikkate almadıkları bir gerçek varsa o da şudur; ezemeyecekleri, yenemeyecekleri milletimizin bileği değil, soylu ve cesur yüreğidir."