MHP Genel Başkanı Bahçeli: 1980 öncesi bölgesel ve küresel gelişmelerin sürat ve seyriyle bunun...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "1980 öncesi bölgesel ve küresel gelişmelerin sürat ve seyriyle bunun ülke içine yansımalarına bakıldığında Türkiye'nin planlı ve sistemli adımlarla darbe ortamına sürüklendiğini görmemiz kaçınılmazdır.
12.09.2020 15:03 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:07
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "1980 öncesi bölgesel ve küresel gelişmelerin sürat ve seyriyle bunun ülke içine yansımalarına bakıldığında Türkiye'nin planlı ve sistemli adımlarla darbe ortamına sürüklendiğini görmemiz kaçınılmazdır."