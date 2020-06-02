MGK Bildirisi'nden: Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden...
MGK Bildirisi'nden: "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri doğrultusunda çok boyutlu çalışmaları sürdürme kararlılığı teyit edilmiştir.
02.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:25
MGK Bildirisi'nden: "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri doğrultusunda çok boyutlu çalışmaları sürdürme kararlılığı teyit edilmiştir."