Mezarlıktaki hayratı çaldılar

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan hayrat, kepçeyle sökülerek çalındı.



Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra emekli olup Osmaniye'ye yerleşen ve yaşamını burada sürdüren Nazife Erdoğan (72), 2012 yılında doğup büyüdüğü yer olan Düziçi'ye bağlı Bostanlar köyü mezarlığına yakınlarının hayrına, içerisinde 4 adet çeşme bulunan bir hayrat yaptırdı.



Nazife Erdoğan, yılda bir kez de olsa doğup büyüdüğü köye gelerek yakınlarını ziyaret ediyor ve mezarlığa da giderek geçmişlerini yad ediyordu. Ancak bu yıl yaptığı mezarlık ziyaretinde gördükleri karşısında şaşkına döndü. 8 yıl önce yaptırdığı hayratın yerinde olmadığını gören yaşlı kadın, hayratın kepçeyle yerinden söküldüğünü öğrendi.



Olay karşısında şok olan yaşlı kadın hemen yetkili mercilerle iletişime geçerek şikayetçi oldu. - OSMANİYE