Metropollere saldırı için eğitilen ve güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece...
19.10.2020 17:29 | Güncelleme: 19.10.2020 17:32
Metropollere saldırı için eğitilen ve güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Metropollere saldırı için eğitilen ve güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.