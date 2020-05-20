Metina bölgesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

20.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:04

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla PKK'lı 4 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği kaydedildi.