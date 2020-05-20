Metina bölgesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
20.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:04
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla PKK'lı 4 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği kaydedildi.