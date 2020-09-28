Meteorolojiden sağanak uyarısı

İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısı ile Kütahya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.