Meteorolojiden sağanak uyarısı
Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
06.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:12
Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.